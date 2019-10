Wiesbaden (dpa/lhe) - Das geplante Förderprogramm "Starke Heimat" stärkt nach Ansicht von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) das kommunale Gleichgewicht in Hessen. Von dem Programm sollen finanzschwache Orte besonders profitieren, erklärte der Minister anlässlich der Debatte am Donnerstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. "Diese Umverteilung streben wir ganz bewusst an. Den Gegenwind, den es deswegen aus manch steuerstarker Kommune gibt, muss man aushalten."

Da Hessen ab dem kommenden Jahr auf die ursprünglich geplanten Zahlungen der Kommunen in Höhe von rund 400 Millionen Euro in den Landeshaushalt komplett verzichte, werde jede einzelne Kommune mehr Geld bekommen als bisher, versicherte der Finanzminister. "Es profitieren also alle 444 Kommunen in Hessen."

Das Förderprogramm "Starke Heimat" soll am Donnerstag in dritter Lesung per Gesetz im Landtag verabschiedet werden. Das Land will dabei in den kommenden Jahren jeweils 400 Millionen Euro in die Kommunen stecken, etwa die Hälfte soll dabei zweckgebunden ausgezahlt werden. Das Geld stammt aus der Gewerbesteuerumlage, für die ab 2020 eine neue Regelung gilt.

Bei der Landtagsopposition waren die Pläne der schwarz-grünen Koalition zuletzt auf deutliche Kritik gestoßen und etwa als Verstoß gegen die kommunale Selbstverwaltung bezeichnet worden.