Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit dem Programm "Digitale Schule Hessen" will das Land mehr moderne IT-Infrastruktur an die Schulen bringen. Das Gesetz der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur hat am Mittwoch in Wiesbaden den Landtag passiert. Damit sei die entscheidende Hürde genommen, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Nun gehe es darum, dass die knapp 500 Millionen Euro auch zügig an den Schulen ankämen.

Das Programm baut auf dem Digitalpakt zwischen Bund und Ländern auf, der über einen Zeitraum von fünf Jahren 372 Millionen Euro ins Land fließen lässt. Hessen hatte die Summe mit eigenem Geld aufgestockt. "Noch in diesem Jahr sollen Anträge gestellt werden können: Hier sind die Schulträger am Zug", sagte Lorz.

Das Geld ist unter anderem für schulisches WLAN und die Ausstattung von Unterrichtsräumen mit Präsentationstechnik vorgesehen. Der Ausbau eines landesweiten Internetportals für Schulen soll davon ebenso profitieren wie die Anbindung der Schulen an schnelles Internet. Außerdem ist eine gezielte Fort- und Weiterbildung der Lehrer geplant.