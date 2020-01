Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem Aus der prestigeträchtigen Autoschau IAA für die Messe Frankfurt hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) gefordert, den Blick nach vorne zu richten. "Wir sind enttäuscht, denn das war eine sehr gute Bewerbung", sagte Bouffier am Donnerstag im Wiesbadener Landtag. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) habe eine neue IAA gewollt und unter neu sei auch ein neuer Ort zu verstehen gewesen. Die Landesregierung habe intensiv für einen Verbleib der IAA in Frankfurt geworben. Er selbst habe im Vorfeld mit sämtlichen Mitgliedern des VDA gesprochen, ebenso mit der neuen Präsidentin sowie der Zuliefererindustrie. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sei zur Präsentation des neuen Konzepts mitgefahren, "mehr kann man nicht tun".

Er sei zuversichtlich, dass es der Messe Frankfurt gelinge, neue Formate zu entwickeln. "Es ist die einzige Messegesellschaft, die ohne Steuergeld auskommt und Gewinne erwirtschaftet", erklärte Bouffier. Der neuen IAA wünsche er vollen Erfolg, wo immer sie stattfinde.

Die Internationale Automobilausstellung IAA fand seit 1951 in Frankfurt statt und zählt neben der Buchmesse zu den prominentesten Branchenschauen am Main. Am Mittwochabend hatte der VDA unter sieben deutschen Bewerber-Städten eine Vorauswahl getroffen und schon in der ersten Runde gegen Frankfurt entschieden. Im Rennen bleiben Berlin, Hamburg oder München. Die endgültige Entscheidung für den neuen Standort soll in den nächsten Wochen fallen.