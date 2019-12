Wiesbaden (dpa/lhe) - Die AfD-Fraktion im hessischen Landtag will eine schnelle Entscheidung über ihren Einspruch gegen die Ergebnisauswertung der Landtagswahl 2018. Der Landeswahlleiter habe falsch gerechnet, sagte der AfD-Abgeordnete Klaus Gagel am Donnerstag in Wiesbaden. Die Partei zweifelt die Sitzverteilung und damit die Mehrheitsverhältnisse im Landtag an. Aus ihrer Sicht müsste der Landtag statt der bestehenden 137 Mandate einen Sitz mehr haben, nämlich 138.

Ein zusätzliches Mandat hätte weitreichende politische Folgen, denn es würde zwischen der schwarz-grünen Landesregierung und der Opposition ein Patt entstehen. CDU und Grüne regieren in Hessen mit der Mehrheit von nur einem Mandat.

Die AfD fordere eine rechnerische Ungenauigkeit, um sich ein Mandat mehr zuzuschanzen, sagte Frank-Peter Kaufmann, Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion für Landesentwicklung. Tatsächlich käme die AfD ihrer Meinung nach auf 20 statt bislang 19 Mandate. Der Fehler liege in der Berechnung der Überhang- und Ausgleichsmandate, sagte Gagel.

Der Landtag sei nicht der richtige Adressat für dieses Thema, erklärte der FDP-Abgeordnete Jörg-Uwe Hahn. Viel wichtiger sei, dass der hessische Landtag wieder wie gesetzlich vorgegeben 110 Abgeordnete habe.

Kommende Woche soll nach Angaben des CDU-Abgeordneten Christian Heinz das Wahlprüfungsgericht beraten. Gagel hatte angekündigt, dass seine Fraktion in der Frage notfalls vor den Staatsgerichtshof ziehen werde.