Weißwasser (dpa/sn) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat zur besseren Bewältigung des Strukturwandels in der Lausitz Sympathien für die Idee einer Sonderwirtschaftszone geäußert. "Und diese Sonderwirtschaftszonen oder wie auch immer man das nennt, das braucht man für die Zukunft", sagte die Verteidigungsministerin am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt für die CDU in der Oberlausitz. In besonders vom Braunkohleausstieg betroffenen Gebieten wie Weißwasser hält sie schnellere Genehmigungs- und Planungsverfahren für sinnvoll. Es gehe beim Strukturwandel auch um das Thema Geschwindigkeit. Und da sei es richtig, was Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gesagt habe: Es brauche gerade für Regionen wie Weißwasser andere Verfahren.