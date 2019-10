Schwerin/Gadebusch/Waren (dpa/mv) - Mit einer Baumpflanzaktion erinnert die CDU-Landtagsfraktion an die Friedliche Revolution in der DDR vom Herbst 1989. Dazu kommen die Abgeordneten am Dienstag (15. Oktober) in Gadebusch zusammen. Der Ort sei wegen seiner unmittelbaren Nähe zur damaligen innerdeutschen Grenze für die symbolträchtige Aktion ausgewählt worden, sagte am Donnerstag ein Fraktionssprecher in Schwerin. Wenige Kilometer westlich von Gadebusch hatte der nördlichste Grenzübergang zwischen der Bundesrepublik und der DDR gelegen. Für den kommenden Mittwoch (16. Oktober) plant der Landtag eine Festveranstaltung in Waren (Kreis Mecklenburgische Seenplatte).