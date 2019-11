Waltershausen/Erfurt (dpa/th) - Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes Michael Brychcy (CDU) hat einem Medienbericht zufolge dem CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring einen Rücktritt nahegelegt. "Das allererste, was ich erwartet hätte, wenn man elf Prozent verliert: Dann muss jemand die Verantwortung tragen und das ist nunmal Mike Mohring", sagte Brychcy in einem Gespräch mit dem Nachrichtenportal "Oscar am Freitag".

In dem Video macht Brychcy klar, dass Mohring und die CDU die Wahl verloren haben. "Ich hätte ihm geraten zu sagen: Das war's mit meiner politischen Karriere, ich gehe jetzt in die zweite oder dritte Reihe und warte erstmal ab", sagte Brychcy. Zuvor hatte bereits die Präsidentin des Thüringischen Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), Mohring das Vertrauen entzogen und Konsequenzen nach der Wahlniederlage der Thüringer CDU gefordert.

Brychcy zeigte sich in dem Interview mit dem Nachrichtenportal enttäuscht über den Kurs seiner Partei. Der CDU-Politiker, der auch Bürgermeister in Waltershausen (Kreis Gotha) ist, plädierte dafür, dass die CDU das Gespräch mit Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) sucht, um Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bei Sachaufgaben zu finden.