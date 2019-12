Stuttgart (dpa/lsw) - Für CDU-Landeschef Thomas Strobl beginnt der Wahlkampf erst rund sechs Wochen vor der Landtagswahl. Das Thema beschäftige ihn im Moment überhaupt nicht, sagte Strobl, der auch Vize-Regierungschef ist, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Mich beschäftigt, wie wir Baden-Württemberg gut voranbringen", erklärte er. "Wir setzten CDU-Politik in der Regierung um. Das haben wir in diesem Jahr 2019 gut gemacht, und so gehen wir in das neue Jahr." Die Menschen hätten keine Sehnsucht danach, dass von Dezember 2019 bis März 2021 Wahlkampf sei. Die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatten der CDU mit deren Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann vorgehalten, schon im Wahlkampfmodus zu sein.