Schwerin (dpa/mv) - Der Stralsunder SPD-Politiker Thomas Würdisch zieht für den ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Sellering (SPD) in den Landtag ein. Dies teilte ein Sprecher der SPD-Fraktion am Montag mit. Sellering legt sein Mandat aus Altersgründen nieder. Am 18. Oktober, seinem 70. Geburtstag, will er letztmals an einer Sitzung des Parlaments teilnehmen, dem er seit 2002 angehört.

Würdisch (56) ist Vorsitzender des Haushalts- und Finanzausschusses im Kreistag Vorpommern Rügen und Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Vorpommern-Rügen. Vor Thomas Würdisch wäre die Rostockerin Cathleen Kiefert-Demuth nächste Nachrückerin gewesen. Diese verzichtete jedoch auf ihr Landtagsmandat, weil sie Gleichstellungsbeauftragte in Rostock bleiben möchte.

"Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht", erklärte Kiefert-Demuth. "Ich habe vor nicht allzu langer Zeit in Rostock eine Aufgabe übernommen, die mir viel Spaß macht." Es seien wichtige Themen im Bereich der Frauen- und Gleichstellungspolitik angeschoben worden, die sie gerne weiterverfolgen und umsetzen wolle.