Schwerin (dpa/mv) - Die Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag und in den Länderparlamenten treffen sich am heutigen Montag in Schwerin. Bis Dienstag wollen die SPD-Politiker neben aktuellen politischen Themen auch über Mobilitätskonzepte für Städte und den ländlichen Raum diskutieren. Außerdem sollen Maßnahmen zur Stärkung der Demokratie besprochen werden. Dazu ist eine Erklärung vorgesehen. Am Dienstag wird Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei dem Treffen erwartet. Dann soll es um den Abbau kommunaler Altschulden gehen.