Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Thomas Krüger, nannte das Meldeportal ein "Lehrer-Petz-Portal" und einen "Internetpranger", der allein dazu diene, missliebige Schulen und Lehrer zu denunzieren. "Das erinnert fatal an die Methoden von Nazis und Stasi." In diesem Zusammenhang finde er es unerträglich, dass der Bildungsausschuss des Landtages von einem Mitglied der AfD-Fraktion geführt wird, so Krüger. "Jörg Kröger hatte bereits im vergangenen Jahr diese Hetzportale verteidigt. Ich fordere ihn dazu auf, von seinem Amt zurückzutreten."

Die Meldeplattform der AfD für Verletzungen der politischen Neutralität von Schulen gibt es seit Montag auch in Mecklenburg-Vorpommern. Schüler, Eltern und Lehrer könnten die AfD informieren, wenn sie das Gebot der Ausgewogenheit an ihrer Schule verletzt sehen, sagte der AfD-Landesvorsitzende Leif-Erik Holm in Schwerin. Hinweise würden vertraulich behandelt, AfD-Politiker würden anschließend das Gespräch mit der Schule suchen. Es werde keine Veröffentlichung von Vorfällen geben. Es handele sich nicht um einen Pranger.