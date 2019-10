Schwerin (dpa/mv) - Landtagsabgeordnete verschiedener Parteien haben mehr Geld für Jugendclubs, Ferienspiele und andere Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in den Kommunen gefordert. Die CDU-Abgeordnete Maika Friemann-Jennert erklärte am Donnerstag im Landtag, die vorgesehene Steigerung der Zuschüsse des Landes um 250 000 Euro im kommenden Jahr sei ordentlich, könne aber dauerhaft nicht ausreichend sein.

Auch Nadine Julitz von der SPD-Fraktion erklärte: "Mehr wäre schön." Es dürfe nicht wieder passieren, dass die Zuschüsse wie zuletzt erst nach 22 Jahren erhöht werden.

Aktuell gewährt das Land den Kommunen für die Kinder- und Jugendarbeit 5,11 Euro für jeden jungen Mensch im Alter zwischen zehn und 26 Jahren. Vom kommenden Jahr an sollen es 6,43 Euro für alle Sechs- bis 20-Jährigen sein. Diese Steigerung gleiche nicht einmal die Inflationsentwicklung aus, kritisierte die Linken-Abgeordnete Jacqueline Bernhardt.

Ihre Partei legte einen Entwurf für ein neues Kinder- und Jugendförderungsgesetz vor, scheiterte damit aber. "In der Kinder- und Jugendarbeit brennt es", sagte Bernhardt. "Regelmäßig erreichen uns Briefe von Jugendverbänden, in denen die unhaltbaren Zustände beklagt werden." Einrichtungen würden geschlossen, Mitarbeiter in den verbleibenden arbeiteten im Ungewissen.