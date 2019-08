Schwerin (dpa/mv) - Im Untersuchungsausschuss des Landtags zu den Umtrieben der rechtsextremen Terrorzelle NSU in Mecklenburg-Vorpommern sollen im September erste Zeugen vernommen werden. "Unseren Anträgen folgend, hat der Ausschuss in der heutigen Sitzung eine Vielzahl an Zeugenladungen beschlossen", erklärte der Obmann der Linken in dem Ausschuss, Peter Ritter, am Freitag in Schwerin mit.