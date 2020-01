Schwerin (dpa/mv) - Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern lassen sich im Gegensatz zu CSU oder Bundes-FDP mit ihren Neujahrsklausuren noch Zeit. Die Landtagsfraktionen von SPD, AfD und Die Linke ziehen sich alle erst Anfang Februar zu ihren mehrtägigen Neujahrsklausuren zurück, um ihre Themenschwerpunkte für das verbleibende Jahr festzulegen. Die Linke tagt traditionell im Trend-Hotel Banzkow bei Schwerin und lädt dort auch am 4. Februar zum Neujahrsempfang ein. Neben der Sozialpolitik soll auch der Klimaschutz eine Rolle spielen, wie ein Sprecher sagte.

Organisatorisch habe sich der spätere Termin der Neujahrsklausur bewährt, sagte er. Der Organisationsstress vor Weihnachten entfalle und man bekomme mehr Zusagen für den Neujahrsempfang, seit er nicht mehr gleich nach Jahresbeginn stattfinde. Die AfD-Fraktion, die vom 3. bis 6. Februar in Spornitz bei Parchim zusammenkommen will, verzichtet nach Worten eines Sprechers hingegen auf einen Neujahrsempfang. Die CDU geht sogar erst am 23. und 24. April in der Nähe von Anklam in Klausur. Sie nennt das dann aber nicht mehr Neujahrsklausur, sondern nur Klausurtagung.