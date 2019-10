Schwerin (dpa/mv) - Trotz des deutlich erweiterten Empfängerkreises haben die Jugendämter in Mecklenburg-Vorpommern im Vorjahr erheblich weniger Anträge auf Unterhaltsvorschuss für Minderjährige bewilligt als 2017. Wie aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage der oppositionellen Linksfraktion hervorgeht, erteilten die Ämter 2018 nur 10 120 Bewilligungen, im Jahr davor waren es noch 26 507. Der Rückgang um 62 Prozent sei ein Alarmsignal, sagte die Linke-Abgeordnete Jacqueline Bernhardt am Montag in Schwerin. Es sei ein "unhaltbarer Zustand", dass viele Kinder von Alleinerziehenden auf den Vorschuss warten müssten.

Der staatliche Unterhaltsvorschuss wird gewährt, wenn der getrennt lebende Partner keine Alimente zahlt. Seit der Gesetzesreform vom Juni 2017 erfolgt die Zahlung nicht mehr nur bis zum 12., sondern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Damit hat sich nach Angaben des Sozialministeriums die Zahl der Bezugsberechtigten im Land auf knapp 30 000 verdoppelt.

Angesichts der Gesetzesänderung hätte sich die Zahl der Bewilligungen aber deutlich erhöhen müssen, konstatierte Bernhardt. "Eine mögliche Erklärung für den deutlichen Rückgang in MV ist die zu geringe Personalausstattung in den zuständigen Jugendämtern, die offenbar einen größeren bürokratischen Aufwand betreiben müssen", sagte die Oppositionspolitikerin. Deshalb sollten die zuständigen Landkreise so ausgestattet werden, dass zeitnah entschieden werden könne.

Für Kinder von 0 bis 5 Jahren werden bis zu 150 Euro, für Kinder von 6 bis 11 Jahren bis zu 202 Euro, für Jugendliche von 12 bis 17 Jahren bis zu 272 Euro im Monat gezahlt. Die Hauptlast tragen die Länder mit 51,67 Prozent der Kosten. Der Bund hat seinen Anteil von 33 auf 40 Prozent erhöht, den Rest müssen die Kommunen aufbringen. Laut Sozialministerium wurden 2018 im Nordosten 75,9 Millionen Euro für den Unterhaltsvorschuss ausgegeben. 2016 seien es 29,2 Millionen Euro gewesen.