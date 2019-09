Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung will in den nächsten zwei Jahren deutlich mehr Geld ausgeben als in der Vergangenheit. Für 2020 sollen 9,4 Milliarden Euro bereitstehen, 2021 sollen es knapp 9,1 Milliarden Euro sein. Das sieht der Entwurf für den neuen Doppelhaushalt vor, über den der Landtag am Mittwoch in erster Lesung beriet. In den Vorjahren umfasste der Landesetat jeweils etwa 8 Milliarden Euro.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte in ihrer Einbringungsrede: "Es ist ein Investitionshaushalt. Allein im nächsten Jahr wollen wir mehr als 1,7 Milliarden Euro in die Zukunft des Landes investieren." Allein in den Breitbandausbau sollen nächstes Jahr 250 Millionen Euro fließen.

Zusätzliche Millionen sind für die Schulen vorgesehen, unter anderem, um die Gehälter der Grundschullehrer auf das Niveau an weiterführenden Schulen zu heben. Ein dreistelliger Millionenbetrag fließt in die beitragsfreie Kita. Zusätzliches Geld sieht der Haushaltsentwurf auch für die Polizei, die Feuerwehren und die Kommunen vor. Neue Schulden sollen aber nicht aufgenommen werden.