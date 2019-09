Kritik von Datenschützer am Entwurf für Sicherheitsgesetz

Schwerin (dpa/mv) - Der Entwurf für das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) steht von Seiten des Datenschutzes in der Kritik. In einer öffentlichen Anhörung bemängelte der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller am Donnerstag unter anderem, dass seine Behörde bei Verstößen lediglich eine Beanstandung äußern und nicht zum Beispiel die Löschung von Daten verlangen dürfe. Das verstoße gegen europäisches Recht, erklärte Müller im Innenausschuss des Landtags.