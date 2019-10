Schwerin (dpa/mv) - Die Art der Kassenprüfung beim Landesverband der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Mecklenburg-Vorpommern ist bei Mitgliedern des Landtags auf heftige Kritik gestoßen. Auch nach dem Bekanntwerden erheblicher Vorwürfe gegen das Finanzgebaren im Kreisverband Müritz habe es keine tiefergehenden Kontrollen gegeben. "So entsteht der Eindruck, Revisoren beim AWO Landesverband hätten gar nichts sehen wollen, obwohl sie hätten sehen können", sagte der CDU-Abgeordnete Sebastian Ehlers am Montag nach einer weiteren Zeugenbefragung im Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Landtags zur Finanzierung der großer Wohlfahrtsverbände in Mecklenburg-Vorpommern. Neben juristischen Ermittlungen zur Mittelverwendung bei der AWO hatte ein kritischer Bericht des Landesrechnungshofes 2017 zur Einsetzung des Untersuchungsausschusses im Landtag geführt.