Groß Nemerow (dpa/mv) - Die CDU-Landtagsfraktion hat bei ihrer Klausur zum Landeshaushalt 2020/21 zur Ausgabendisziplin gemahnt. Der Etatentwurf der Landesregierung, der im September erstmals im Landtag beraten werden soll, sei ohne große Sicherheitsabschläge aufgestellt, sagte der finanzpolitische Sprecher der gemeinsam mit der SPD regierenden Union, Egbert Liskow, am Freitag am Rande der CDU-Haushaltsklausur in Groß Nemerow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).