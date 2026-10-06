Für mich als Beobachterin der deutschen Politik war dieser Tag lange Zeit beinahe unvorstellbar: Der Tag, an dem die AfD einen Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten aufstellt, der wohl mit den Stimmen von AfD und BSW gewählt werden wird .

Obwohl die AfD schon zur Bundestagswahl 2025 in allen ostdeutschen Flächenländern stärkste Kraft wurde, habe ich sehr lange geglaubt, sie würde die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nicht so deutlich gewinnen, wie sie es dann tat. 43,8 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben ihnen ihre Stimme gegeben. Was für eine Zäsur.

Um 11 Uhr kommen in Magdeburg die Landtagsabgeordneten zur konstituierenden Sitzung zusammen. Danach könnte der erste Politiker einer rechtsextremen Partei seit Gründung der Bundesrepublik einem hohen Haus vorstehen.

Der Mann, der nun Landtagspräsident werden soll, heißt Tobias Rausch. Bisher ist er bundespolitisch aufgefallen, weil er zeitweise mehrere Mitglieder seines Fußballvereins SV 09 Staßfurt in seinem Abgeordnetenbüro beschäftigt hatte. Die dienstälteste Abgeordnete im Haus, Linken-Politikerin Eva von Angern, wird die Sitzung leiten. Tim Frehler und Iris Mayer haben beide getroffen und diese sehr lesenswerte Reportage darüber geschrieben.

Von Angern überlege, schreiben Tim und Iris, Rausch ein Exemplar der Landesverfassung zu schenken. Darin steht: „Die Wiederbelebung oder Verbreitung nationalsozialistischen Gedankenguts, die Verherrlichung des nationalsozialistischen Herrschaftssystems sowie rassistische und antisemitische Aktivitäten nicht zuzulassen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt und Verantwortung jedes Einzelnen.“

Bisher sind führende AfD-Politiker öfter mit dem Gegenteil aufgefallen. Wie Björn Höcke, der von „deutscher Substanz“ spricht und offenbar ein biologisches Deutschsein meint. An solchen Grenzüberschreitungen liege es, dass die AfD auf EU-Ebene so isoliert sei, schreibt der Publizist Jörg Bong in einem Gastbeitrag mit dem passenden Titel „Keiner mag dich“. Diese Überschreitungen des bislang Sagbaren könnten nicht einmal andere europäische Rechtspopulisten hinnehmen. Sie wüssten „zu genau, wohin dieser deutsche Weg schon einmal geführt hat“.

Was heute wichtig ist

So läut die Sitzung im Magdeburger Landtag ab. Die erste Veränderung: Die AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt nimmt jetzt in der Mitte des Hauses Platz. Die Linken-Politikerin von Angern soll die Eröffnungsrede halten. Sie will auch über Frauenrechte sprechen. Die AfD hat das Vorschlagsrecht für einen Bewerber für das Amt des Landtagspräsidenten, die Wahl findet im Anschluss statt. Der Überblick. Zum Artikel

Medien: US-Bomberabzug aus Großbritannien wegen Gefahr eines iranischen Drohnenangriffs. Es habe dringende Warnungen vor einem potenziellen komplexen Angriff gegeben, schreiben das Wall Street Journal und die New York Times. Dabei hätten auch US-Piloten auf dem Stützpunkt RAF Fairford getötet werden sollen. Kurz zuvor hatte US-Außenminister Marco Rubio noch gesagt, dass es nicht um eine unmittelbare Bedrohung gehe. Zum Artikel

Frankreich erwartet neuen Höhepunkt der Schülerproteste – und mehr Gewalt. Am Montagabend hat das Pariser Bildungsministerium bekanntgegeben, dass 589 Schulen im ganzen Land blockiert sind. Heute erwartet Frankreich einen Höhepunkt der Schülerproteste, auch Lehrkräfte sollen sich anschließen. Im nordfranzösischen Lens wurde einem 15 Jahre alten Schüler laut Berichten durch eine Handgranate die Hand abgerissen. Zum Artikel

Spanien: Sánchez löst das Parlament auf und setzt Neuwahlen an. Der Premier reagiert auf das Scheitern seiner Mietrechtsreform im Parlament, die unter anderem unbefristete Mietverträge vorsah. Für ihn ist die Krise eine Chance: Kann er mit dem Thema Wohnungsnot die linke Wählerklientel mobilisieren? „Wir brauchen eine wesentlich breitere progressive Mehrheit“, sagte der Premier. Zum Artikel

Deutschland soll eine Plastiksteuer bekommen. Im Eilverfahren will die Bundesregierung eine Steuer auf Kunststoffverpackungen einführen. Doch die Industrie rebelliert. Acht Branchenverbände haben sich in einem „Eilschreiben“ an Kanzleramtschefin Nina Warken (CDU) gewandt, um das Vorhaben noch zu vereiteln. Zum Artikel

Shida Bazyar gewinnt den Deutschen Buchpreis. Ihr Roman „Die Lücken“ ist zum besten Roman des Jahres gekürt worden. Der Roman erzählt von den Verdrängungen während der Nazi-Zeit, von Profiteuren des NS-Regimes, von jüdischen Familien und von kurdischen und iranischen Menschen, die in Deutschland Schutz und Zuflucht suchen. Zum Artikel

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