Saarbrücken (dpa/lrs) - Vor allem für junge Leute ohne oder mit schlechtem Hauptschulabschluss sollen im Saarland die Übergangsmöglichkeiten zwischen Schule und Beruf besser und einfacher werden. Ein entsprechendes Gesetz hat der saarländische Landtag am Mittwoch in zweiter Lesung beschlossen. Künftig soll für Schüler ohne Hauptschulabschluss eine einjährige "Ausbildungsvorbereitung" an die Stelle des bisherigen Berufsvorbereitungsjahres und des Berufsgrundbildungsjahres treten. Von dieser Ausbildungsvorbereitung ist auch ein Übergang auf die Berufsfachschule möglich.