Saar-Landtag bekennt sich zu Erinnerung an Nazi-Verbrechen

Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Abgeordneten des saarländischen Landtages haben sich dazu bekannt, die Erinnerung an die Gräuel des Nationalsozialismus wachzuhalten. In einem Beschluss des Parlaments vom Mittwoch heißt es, in Zeiten eines wachsenden Antisemitismus müssten vor allem junge Menschen über Nazi-Verbrechen informiert werden. Der Entschließung stimmten CDU, SPD und Linke zu, die AfD lehnte sie ab.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Alexander Funk sagte unter Hinweis auf die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich (FDP) auch durch die AfD: "Es darf keinerlei Zusammenarbeit mit Extremisten geben, weder von rechts noch von links." In der DDR habe es eine "sozialistische Diktatur" gegeben.

Oskar Lafontaine, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei, betonte hingegen: "Die Ereignisse von Thüringen sind nicht geeignet, die Schlachten der Vergangenheit zu führen." Er forderte Selbstkritik: "Man muss sich sie Frage stellen, ob man auch heute gegenüber dem Leid ausreichend mitempfinden und Empathie zeigen kann." Der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon sagte, die Linke stehe in der Nachfolge der SED und die DDR sei eine Unrechtsstaat gewesen: Die Linke dürfe aber nicht in einem Atemzug mit Nazis genannt werden. Ein fundamentaler Unterschied sei "die Unvergleichlichkeit des Holocaust, der massenhaften, geplanten, systematischen Vernichtung".

Für die AfD trug Fraktionschef Josef Dörr die Namen von saarländischen Opfern US-amerikanischer Fliegerangriffe vom September 1944 vor: "Bei den unschuldigen Opfern von Gewaltherrschaft und Krieg darf es keine Klassengesellschaft geben."