Saarbrücken (dpa/lrs) - Der Landtag des Saarlandes hat die Forderung nach fortgesetzten EU-Finanzhilfen für die Bauern des Bundeslandes bekräftigt und sich zur Agrarwirtschaft bekannt. Die Politik der EU müsse "auch in Zukunft den Erhalt der flächendeckenden Landwirtschaft ermöglichen", heißt es in einem Beschluss des Parlaments vom Mittwoch. Die EU-Ausgaben für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) dürfen nach Ansicht der Abgeordneten im Förderzeitraum zwischen 2021 und 2027 nicht reduziert werden.

Der saarländische Landtag forderte, an den Direktzahlungen zum Einkommen der Landwirte auch in Zukunft festzuhalten. "Unser Ziel ist, die Tierhaltung auch im Saarland zu erhalten, und zwar für unsere Landwirte wirtschaftlich auskömmlich und von der Gesellschaft akzeptiert", heißt es in dem Beschluss. Bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes dürfe "die Landwirtschaft weder überfordert noch unverhältnismäßig als Verursacher des Klimawandels gesehen" werden. Die Reduzierung der Ausbringung von Dünger müsse auf jene Gebiete beschränkt sein, in denen es zu viel Nitrat im Grundwasser gebe. Von diesen hohen Nitratwerten sei das Saarland aber "nur partiell betroffen".