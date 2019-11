Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Abgeordneten des saarländischen Landtags wollen keine speziell für sie angebotenen Französisch-Kurse. Die Fraktionen von CDU, SPD und Linke lehnten am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der AfD ab. Darin hieß es, solche Kurse sollten für Abgeordnete angeboten werden, um die "Frankreich-Strategie" der Landesregierung zu unterstützen. "Was mich stört, ist, dass man immer von einer Frankreich-Strategie spricht, aber nicht bereit ist, auch persönlich dafür etwas zu tun", sagte AfD-Fraktionschef Josef Dörr. Er hatte seine Rede zunächst auf Französisch begonnen, war dann aber ("Ich habe hier einen Nerv getroffen") wieder ins Deutsche gewechselt.

Helma Kuhn-Theis (CDU) und Barbara Spaniol (Linke) streuten in ihre Ablehnung des AfD-Vorstoßes ebenfalls französische Sätze ein. "Ich glaube, dass die allermeisten in der Lage sind, in der französischen Sprache zu kommunizieren", sagte Kuhn-Theis. Spaniol sagte auf Französisch, Dörr schlage immer Initiativen ohne Inhalt vor: " Çam'embête" (Das ärgert mich). Sie halte im Übrigen das Ziel der Frankreich-Strategie, bis 2043 Französisch als weitere Verkehrssprache im Saarland zu etablieren, mangels Finanzierung für nicht realistisch.

Schon zu Beginn der Plenarsitzung war die AfD mit dem Antrag gescheitert, den Satz "Landes- und Amtssprache ist Deutsch" in der Verfassung des Saarlandes zu verankern. Jutta Schmitt-Lang (CDU) sagte, dies könne nicht in Landesverfassungen festgeschrieben werden.