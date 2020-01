Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat die automatische Erfassung von Autokennzeichen (Kesy) auf Straßen des Landes über längere Zeiträume grundsätzlich verteidigt. "Das sehen andere Bundesländer so und das sieht auch die Mehrheit der Landesjustizminister so", sagte Stübgen am Mittwoch im Innenausschuss des Landtages. Allerdings wolle das Bundesjustizministerium in der Strafprozessordnung noch die Voraussetzungen konkretisieren, in welchen Grenzen diese Aufzeichnungen für Strafverfahren von Gerichten angeordnet werden können.

In Brandenburg solle auf jeden Fall dafür gesorgt werden, dass aufgezeichnete Daten schneller gelöscht werden, wenn sie nicht mehr für laufende Strafverfahren benötigt werden, versicherte Stübgen. Für die notwendigen Informationen wende sich die Polizei inzwischen aktiv an die Staatsanwaltschaften. In der Vergangenheit sei der Abschluss von Verfahren von den Staatsanwaltschaften oftmals nur zögerlich gemeldet worden.

Die Landesdatenschutzbeauftragte Dagmar Hartge hatte eine massenhafte Sammlung von Daten bei der Kennzeichenerfassung in Brandenburg als unzulässig eingestuft. Sie forderte insbesondere, dass nicht mehr benötigte Daten sofort gelöscht werden. "Eine solche Löschung hat offensichtlich über nicht stattgefunden", kritisierte Hartge.