Potsdam (dpa/bb) - Als erstes Mitglied des SPD-Landesvorstands in Brandenburg hat Schatzmeister Harald Sempf eine Empfehlung für eine Koalition ausgegeben - und zwar für Rot-Schwarz-Grün. ""Wir müssen etwas Neues wagen!" - Ich denke, dass uns das die Wählerinnen und Wähler am 1. September mitteilen wollten", erklärte Sempf am Freitag in einer Mitteilung. "Ein schlichtes "Weiter-so" mit Rot-Rot um Grün erweitert wäre kein Signal, dass wir das verstanden haben." Damit sprach sich Sempf gegen ein rot-grün-rotes Bündnis aus. Die Grüne Jugend Brandenburg warb dagegen für eine solche Koalition. In der kommenden Woche soll feststehen, welche Koalition Brandenburg künftig regiert.

Sempf sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein breiteres Spektrum würde die Interessen der Wähler besser abdecken. Er ist bekannt als Befürworter einer großen Koalition im Bund. Im November 2017 warb er für eine Neuauflage eines Bündnisses von Union und SPD.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) machte nach zwei Sondierungsrunden mit den möglichen Partnern - CDU und Grünen sowie Grünen und Linken - deutlich, dass er beide Optionen noch im Rennen sieht. "Vorlieben gibt es nicht", sagte er am Donnerstagabend. An diesem Sonntag gehen SPD und Grüne mit der Linke in ein neues Dreier-Gespräch, am Mittwoch folgt die CDU. "Wir werden noch über einzelne Fragen reden, aber dann werden auch die Parteien natürlich darüber zu entscheiden haben, welche Koalition gewünscht ist", sagte Woidke am Donnerstagabend.

Die Grüne Jugend sieht die Chance für einen neuen Kurs in der Landespolitik mit SPD und Linken. "Unsere Devise lautet Windkraft statt Braunkohle, mehr Rad und Öffis, Weidetiere statt Massentierhaltung", erklärte Sprecher Robert Funke am Freitag. "Ein Bündnis mit der CDU wäre hingegen besonders mit Blick auf die Innenpolitik nicht denkbar. Ein entscheidendes Kriterium ist für uns, dass es keine weiteren Verschärfungen in der Asylpolitik geben darf." Die Sicherheitspolitik der künftigen Regierung dürfe Bürgerrechte nicht aufs Spiel setzen.

Die SPD will am kommenden Dienstag darüber entscheiden, mit welchen Parteien Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Bei der Linken steht die Entscheidung am Donnerstag an, bei der CDU am Freitag und die Grünen stellen am Samstag nächster Woche die Weichen dafür.

Zwölf Tage nach der Landtagswahl stellte Landeswahlleiter Bruno Küpper auch das endgültige Ergebnis fest - es gab nach seinen Angaben "keine relevanten Abweichungen" im Vergleich zum vorläufigen Ergebnis. Damit wurde die SPD bei der Wahl mit 26,2 Prozent der Zweitstimmen als stärkste Kraft bestätigt, gefolgt von der AfD mit 23,5 Prozent. Auf Platz drei kam die CDU mit 15,6 Prozent, gefolgt von den Grünen (10,8 Prozent), der Linken (10,7 Prozent) und den Freien Wählern (5,0 Prozent). Auf die SPD entfallen im Landtag 25 Sitze, auf die AfD 23, auf die CDU 15, auf Linke und Grüne je 10 und auf BVB/Freie Wähler 5. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,3 Prozent nach 47,9 Prozent 2014.