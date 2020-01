Potsdam (dpa/bb) - Der Vorschlag der Linksfraktion im Landtag, 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den 8. Mai in Brandenburg einmalig als Feiertag zu begehen, stößt bei SPD und CDU auf Ablehnung. SPD-Fraktionschef Erik Stohn sagte am Dienstag in Potsdam: "Wir sehen nicht die Notwendigkeit, da auch einen gesetzlichen Feiertag überstürzt einzuführen." Der 8. Mai sei bereits ein Gedenktag in Brandenburg.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann bemerkte: "Ich glaube, dass Brandenburg eine ganz anständige Zahl an Feiertagen hat." Der Vorschlag der Linken sei vielleicht ein kleines bisschen "ein politischer Showantrag".

Das Ende des Zweiten Weltkriegs jährt sich am 8. Mai dieses Jahres zum 75. Mal. Die Linksfraktion hatte vorgeschlagen, dass der 8. Mai einmalig zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus ein Feiertag sein könnte. In Berlin ist der Tag einmalig ein gesetzlicher Feiertag. Dazu sagte SPD-Fraktionschef Stohn, Berlin habe mehr Vorbereitungszeit für Schulen und Behörden gehabt.