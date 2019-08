Potsdam (dpa/bb) - Knapp eine Woche vor der Landtagswahl in Brandenburg hat die SPD in neuen Umfragen in der Wählergunst zugelegt und liegt vorn oder gleichauf mit der AfD. Danach ist das Rennen offen, weil SPD und AfD so dicht beieinander liegen. Die CDU ist beiden um wenige Prozentpunkte auf den Fersen. Rund zwei Millionen Menschen in Brandenburg sind am 1. September zur Wahl aufgerufen.