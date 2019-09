Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben hat sich nach einem Vorgespräch optimistisch zu einer möglichen Regierungszusammenarbeit mit den Grünen geäußert. "Wir haben uns heute auf Augenhöhe ausgetauscht", sagte Senftleben am Mittwoch nach einem ersten Treffen seines Teams mit der Verhandlungsgruppe der Grünen. "Wir können uns vorstellen, zu Ergebnissen zu kommen, die nach vorne gewandt und zum Wohle Brandenburgs sind." Die Grünen hatten die CDU zu dem Treffen vor Beginn der offiziellen Sondierungsgespräche eingeladen.

Die Spitzenkandidaten der Grünen, Ursula Nonnemacher und Benjamin Raschke, äußerten sich hingegen zurückhaltender. "Wir haben uns heute zu einem informellen Vorgespräch getroffen und in konstruktiver und respektvoller Atmosphäre auf Augenhöhe miteinander geredet", teilten die beiden Landtagsabgeordneten mit. "Wir sind uns einig darüber, dass etwas Neues entstehen muss in der Art, wie zukünftig in Brandenburg Politik gemacht wird", hieß es in der Mitteilung. "Alles Weitere wird sich in den folgenden Gesprächen zeigen."

Für Donnerstag hat der Wahlsieger SPD die CDU zum ersten offiziellen Sondierungsgespräch eingeladen. Anschließend soll eine erste Sondierung mit der Linkspartei folgen. Für Freitag hat die SPD Gespräche mit den Grünen und den Freien Wählern geplant. Mit der AfD, die bei der Landtagswahl am Sonntag zweitstärkste Kraft wurde, will keine der anderen Parteien sprechen.

Bei der CDU werden die Sondierungen von internen Machtkämpfen überschattet. Die Landtagsabgeordneten Saskia Ludwig und Frank Bommert haben CDU-Chef Senftleben wegen des historisch schlechten Wahlergebnisses mehrfach zum Rücktritt aufgefordert.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wollte sich bislang nicht zu einer Vorliebe für eine mögliche Koalition äußern. "Es kommt darauf an, dass eine Koalition eine gewisse Vertrauensbasis hat und dass man weiß, dass wenn’s drauf ankommt, diese Koalition auch steht", hatte er am Montag betont. Möglich sind Koalitionen aus SPD, Grünen und Linken, aus SPD, CDU und Freien Wählern sowie aus SPD, CDU und Grünen oder aus SPD, CDU und Linken. Die beiden ersten Optionen hätten im Landtag nur eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme. Bei den beiden letzten Optionen beträgt die Mehrheit sechs Stimmen.