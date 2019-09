Potsdam (dpa/bb) - Die drei möglichen Koalitionspartner SPD, CDU und Grüne in Brandenburg sehen nach ihrem ersten gemeinsamen Gespräch eine Annäherung. "Die Partner bewegen sich aufeinander zu", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Donnerstag nach einer über dreistündigen Beratung in Potsdam. Auf die Frage nach der Grünen-Forderung, dass es in der Lausitz keinen weiteren Braunkohletagebau geben soll, sagte er: "Wir streben in allen Bereichen Einigung an und sind in diesen Bereichen gut vorangekommen." Mögliche Knackpunkte sind auch Landwirtschaft und innere Sicherheit.

Der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen erklärte, in allen Punkten gebe es Annäherung. "Aber die Kuh ist noch nicht vom Eis." Grünen-Spitzenkandidatin Ursula Nonnemacher betonte, es sei noch keine Entscheidung über die Koalition gefallen. Möglich ist auch Rot-Grün-Rot. SPD, Grüne und Linke verhandelten im Anschluss zu dritt. Linke-Landeschefin Anja Mayer ging mit diesem Ziel ins Gespräch: "Wir haben ja Schlüsselprojekte beschlossen als Partei und das ist klar, dass wir die jetzt einbringen werden."

Die SPD will am kommenden Dienstag über eine Koalition entscheiden, die CDU am Freitag nächster Woche, bei den Grünen steht die Entscheidung am Samstag nächster Woche an. Ein Bündnis von SPD, CDU und Grünen hätte sechs Stimmen Mehrheit, eines von SPD, Grünen und Linke eine Stimme Mehrheit.