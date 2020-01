Potsdam (dpa/bb) - Brandenburger Polizeibeamte haben in den vergangenen Jahren in mehreren Fällen unzulässig auf Daten des behördeneigenen Einsatzleitsystems zugegriffen. Im vergangenen Jahr habe es deswegen sieben Bußgeldverfahren gegen Polizisten gegeben, berichtete die Landesbeauftragte für den Datenschutz, Dagmar Hartge, am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags.

In allen Fällen habe es sich um unerlaubte Abfragen aus persönlicher Neugier gehandelt, berichtete Hartge. So habe sich ein Beamter die Adresse eines Autobesitzers verschafft, dessen Sportwagen ihm gefiel - und diesem ein Kaufangebot unterbreitet. "Unerlaubte Zugriffe, um Straftaten zu unterstützen, waren nicht dabei", betonte Hartge.

Die oberste Datenschützerin hatte im vergangenen Jahr gerügt, dass mehr als 5400 Polizeibeamte Zugriff auf das Informationssystem hätten. Daraufhin wurde die Zahl der berechtigten Beamten zunächst auf 2300 reduziert. Inzwischen hätten wieder 3000 Beamte den Zugriff, berichtete Innenminister Michael Stübgen (CDU). Dies sei im Interesse der Polizeiarbeit notwendig.