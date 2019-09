Potsdam (dpa/bb) - Einen Tag vor der geplanten Entscheidung über die künftige Regierungskoalition in Brandenburg treffen sich die beiden alternativen Dreier-Bündnisse noch einmal zur Sondierung. SPD, CDU und Grüne sowie SPD, Grüne und Linke kommen heute in Potsdam zusammen, um letzte offene Fragen zu klären. Die größten Streitpunkte gab es bisher bei den Themen Energie- und Asylpolitik. Die Parteien zeigten sich jedoch zuversichtlich, Kompromisse schließen zu wollen. Am Donnerstag wollen die Landesspitzen über die Koalition oder die Beteiligung an einer Regierung entscheiden. Die Grünen geben eine Empfehlung für einen Kleinen Parteitag ab.