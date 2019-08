Potsdam (dpa/bb) - Der Landesrechnungshof zieht Ende August aus dem Landtag aus und will Anfang September seine Arbeit in den Roten Kasernen in Potsdam aufnehmen. Hintergrund ist, dass nach der Landtagswahl im Parlamentsgebäude Platz für eine weitere Fraktion benötigt werden könnte. "Wir werden bis zum Mittwoch vor der Wahl mit 80 Mitarbeitern unsere Kisten packen und umziehen", sagte der Präsident des Landesrechnungshofs, Christoph Weiser, am Freitag auf Anfrage.