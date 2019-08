Kramp-Karrenbauer und Gysi zum Wahlkampfabschluss in Potsdam

Potsdam (dpa/bb) - Einen Tag vor der Brandenburger Landtagswahl wollen CDU und Linke mit Parteiprominenz noch unentschiedene Wähler überzeugen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wird heute auf dem Potsdamer Luisenplatz erwartet. Wenig später soll der Präsident der Europäischen Linke, Gregor Gysi, für seine Partei im Lustgarten sprechen.

Nach den Umfragen liegen in Brandenburg derzeit fünf Parteien recht dicht beieinander. Laut der letzten Umfrage von Donnerstag, dem ZDF-"Politbarometer", liegt die regierende SPD mit 22 Prozent vorn. Sie legt im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu. Die AfD kommt knapp dahinter auf 21 Prozent, sie gewinnt ebenfalls einen Punkt hinzu. Die CDU erreicht 16,5 Prozent und verliert 1,5 Punkte. Die Grünen schieben sich in der Umfrage vor Die Linke und kommen auf 14,5 Prozent, ein leichtes Plus von 0,5 Prozent zur Vorwoche. Die Linke liegt unverändert bei 14 Prozent, die FDP weiter bei 5 Prozent, die Freien Wähler erreichen 4 Prozent.