Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) hat die automatische Kennzeichenerfassung auf Brandenburgs Straßen verteidigt. "Justiz und Polizei schützen mit dem Einsatz von Kesy potenzielle Opfer schwerer Straftaten, auch diejenigen, deren Daten automatisiert von Kesy miterfasst werden", so Hoffmann am Donnerstag im Rechtsausschuss in Potsdam. Angesichts der großen Menge der gesammelten Daten spreche sich die Ministerin aber für einen sensiblen Umgang mit diesen aus und fordere dringend eine bundesgesetzliche Regelung für den Einsatz des Systems, teilte das Ministerium mit.

