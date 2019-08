Potsdam (dpa/bb) - Praxisklassen, Inklusion, Durchlässigkeit: Die Freien Wähler in Brandenburg wollen mehr Gerechtigkeit in der Bildung. Für die künftige Wahlperiode fordern sie eine "Epoche der Bildungsgerechtigkeit", wie die Brandenburger Vereinigten Bürgerbewegungen (BVB)/Freie Wähler am Samstag mitteilten. "Brandenburg braucht Maßnahmen, die die Bildungschancen einheitlich und für jeden zugänglich machen", so Landesvorsitzender Péter Vida. Dazu müssten im nächsten Jahrzehnt passende Wege beschritten werden.