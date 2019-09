Potsdam (dpa/bb) - Rund dreieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg ist das Parlament am Mittwoch zu seiner ersten Sitzung zusammengekommen. Bereits bei der Eröffnungsrede von Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD gab es Unmut im Saal und Zwischenrufe. Zur neuen Landtagspräsidentin wurde die SPD-Abgeordnete Ulrike Liedtke gewählt. Sie erhielt am Mittwoch in der konstituierenden Landtagssitzung in Potsdam 77 Ja-Stimmen der 88 Abgeordneten. Mit Nein stimmten sechs Parlamentarier, fünf enthielten sich.

Die 60 Jahre alte Musikwissenschaftlerin ist Vizepräsidentin des Deutschen Kulturrates. Sie stammt aus Weimar und war unter anderem auch Gründungsdirektorin der Musikakademie Rheinsberg sowie Vorsitzende des Rundfunkrates des ORB und RBB. Ihre Vorgängerin Britta Stark (SPD) war bei der Landtagswahl nicht mehr ins Parlament gekommen. Danach sollten noch zwei Vizepräsidenten gewählt werden, für die AfD und CDU ein Vorschlagsrecht haben.

Alterspräsidentin Spring-Räumschüssel (73) warf den anderen Parteien Ausgrenzung der AfD vor und sorgte damit für Zwischenrufe. "Bei der Aussage zu möglichen Koalitionen wird gern und oft der Ausspruch bemüht, man koaliere nur mit Parteien aus dem demokratischen Spektrum", kritisierte die Abgeordnete in ihrer Eröffnungsrede. Mit der indirekten Wählerschelte stelle man knapp ein Viertel der Wählerinnen und Wähler außerhalb des demokratischen Spektrums und verabschiede sich vom politischen Diskurs.

Daraufhin gab es laute Zwischenrufe. So sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff: "Unwürdige Eröffnung." Spring-Räumschüssel entgegnete: "Ich erteile gleich einen Ordnungsruf." Zuvor hatte es während ihrer Rede bereits erste Zwischenrufe von Abgeordneten gegeben, als Spring-Räumschüssel aus einer Rede von AfD-Parteichef Alexander Gauland zitierte. Die Linksfraktion hatte auf ihren Tischen als Protest gegen die AfD kleine Wolfsmensch-Figuren des Künstlers Rainer Opolka gestellt, von denen einige einen Hitlergruß zeigten.

Beim Votum für die Landtags-Vizepräsidenten wurde die Wahl des vorgeschlagenen AfD-Kandidaten Andreas Galau mit Spannung erwartet. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz hatte angekündigt, dass seine Fraktion bei einem möglichen Scheitern im ersten Wahlgang erneut Galau vorschlagen wolle. Die Zahl der Wahlgänge ist theoretisch unbegrenzt.