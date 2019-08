Potsdam (dpa/bb) - Die CDU will bei einem Wahlerfolg in Brandenburg mehr Park & Ride-Parkplätze rund um Berlin zur Entlastung der Pendler bauen lassen. "Wir wollen, dass die Regionen noch besser angeschlossen (...) werden", sagte der CDU-Landeschef Ingo Senftleben am Freitag in Potsdam. Das entlaste den Verkehr und verbessere die Situation der Pendler. Er schlug elf Anlagen mit insgesamt 10 000 Parkplätzen an Orten vor, die in einer Studie genannt würden - sie seien schnell von Autobahnen erreichbar und hätten eine Direktanbindung der Bahn nach Berlin.