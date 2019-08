Potsdam (dpa/bb) - Die Linke in Brandenburg strebt eine Koalition mit SPD und Grünen nach der Landtagswahl am 1. September an. "Wir wollen eine progressive Regierung, wir wollen eine Regierung, die hier die Menschenrechte in den Vordergrund stellt", sagte Spitzenkandidat Sebastian Walter am Mittwoch in Potsdam. Co-Spitzenkandidatin Kathrin Dannenberg ergänzte: "Und das wäre Rot-Rot-Grün." Über das Verhältnis zur CDU sagte Walter: "Wir streben keine Koalition an." Er nehme zur Kenntnis, dass sich CDU-Landeschef Ingo Senftleben klarer positioniert habe und eine Regierung mit der AfD ausschließe. Das Problem sei, dass ein Teil der CDU für rechtere Positionen als Senftleben stehe, sagte Walter.