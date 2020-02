Oschersleben (dpa/sa) - Landtagspräsidentin Gabriele Brakebusch würdigt den freiwilligen Einsatz von Feuerwehrleuten. "Sie engagieren sich jeden Tag in hohem Maße für die Gesellschaft", erklärte Brakebusch, die am Samstag den Feuerwehrverband Börde in Oschersleben besuchen wollte. "Es ist ihr Verdienst, dass das Leben auch hier auf dem Land bereichert wird. Sie leisten einen großen Anteil, um die Herausforderungen im ländlichen Raum zu bewältigen." Immer unter Einsatz des eigenen Lebens löschten die Feuerwehrmänner und -frauen Brände und retteten so Leben. "Sie gehen in die Gefahr hinein, um sie zu bannen und anderen Menschen zu helfen."