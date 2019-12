München (dpa/lby) - Trotz einer einkalkulierten Sitzungsdauer bis tief in die Nacht am heutigen Mittwoch wird der bayerische Landtag den Nachtragshaushalt erst im neuen Jahr final beschließen können. Die erste Plenarsitzung 2020 ist am 21. Januar. Dennoch dürften die Opposition und die Regierung die erste Aussprache zum neuen Etatplan nutzen, um sich beiderseitig Versagen vorzuwerfen.

Der Haushaltsentwurf der Staatsregierung sieht eine deutliche Veränderung bei den Ausgabe-Prioritäten vor: Um mehr Investitionsspielräume zu generieren, reduziert die Staatsregierung den Schuldenabbau zunächst in den kommenden zwei Jahren um 900 Millionen Euro. Die Nachtragshaushalte für 2019 und 2020 sehen nur noch Kreditrückzahlungen von je 50 Millionen Euro vor. Bisher war in Summe eine Tilgung von einer Milliarde Euro geplant. Für 2020 sieht der Haushalt ein Gesamtvolumen von 60,3 Milliarden Euro vor - 14,6 Prozent (8,8 Milliarden Euro) davon für Investitionen.

Ein weiteres wichtiges Thema bei der letzten Landtagssitzung des Jahres sind die Sicherheit für Bayerns Polizisten, ein Thema welches nach dem Angriff auf einen Polizisten am Münchner Hauptbahnhof an diesem Montag besonders traurige Aktualität besitzt.