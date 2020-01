Mainz (dpa/lrs) - Die geplante Veränderung am System der Straßenausbaubeiträge ist im rheinland-pfälzischen Landtag auf Kritik der Opposition gestoßen. Es bleibe auch mit der Abschaffung der einmaligen Beiträge dabei, dass Bürger mit Kosten für den Ausbau kommunaler Straßen belastet würden, sagte der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder, am Donnerstag im Plenum in Mainz. Wiederkehrende Beiträge, die nach dem Willen der Ampel-Koalition bald flächendeckend in den Kommunen Realität sein sollen, seien intransparent und bürgen rechtliche Unsicherheiten.

Vertreter der Regierungsfraktionen und Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) wiesen das zurück. SPD, FDP und Grüne hatten in der vergangenen Woche einen Entwurf zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vorgestellt, er muss nun noch vom Landtag beschlossen werden. Demnach soll es ab 2024 nur noch wiederkehrende Straßenausbaubeiträge geben und eben nicht mehr einmalige, die Bürger zum Teil mit hohen Beträgen belastet haben. CDU- und AfD-Fraktion wollen die Beiträge komplett abschaffen und stattdessen Landesgeld verwenden.