Mainz (dpa/lrs) - Einhellig haben Vertreter aller Parteien im rheinland-pfälzischen Landtag eine schwierige Situation insbesondere für kleine Krankenhäuser ausgemacht. Wie damit umgegangen werden soll, darüber gingen die Meinungen im Plenum am Donnerstag weit auseinander. SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer sagte mit Blick auf zahlreiche Insolvenzanträge von Kliniken in Deutschland: "Wir sprechen also von einer Massenerscheinung." Vor allem bundesweite Vorgaben bereiteten kleinen Häusern Probleme. Oppositionsvertreter sehen Versäumnisse der Landesregierung beim Landeskrankenhausplan und der Investitionsförderung für Krankenhäuser.