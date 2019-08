Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Landtag nimmt heute die parlamentarische Arbeit zu einem Gesetzentwurf auf, mit dem eine Landarztquote für Medizinstudenten eingeführt werden soll. Das Landesgesetz zur Sicherstellung der ärztlichen Grundversorgung in Rheinland-Pfalz sieht vor, dass 6,3 Prozent aller Medizin-Studienplätze an Bewerber gehen, die sich später zehn Jahre als Hausarzt in einem Gebiet mit drohender Unterversorgung verpflichten. Mit der Quote will die Landesregierung dem Ärztemangel auf dem Land begegnen.