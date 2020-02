Mainz (dpa/lrs) - Die Themen Flucht und Integration nennt der Landtag als einen Hauptgrund für die Reise des Ältestenrates nach Westafrika. "Diese Herausforderungen machen keinen Halt an Ländergrenzen und betreffen alle Ebenen der Politik", heißt es in dem am Montag veröffentlichten Antwortschreiben auf eine Anfrage des Steuerzahlerbunds Rheinland-Pfalz. Dieser hatte die Reise kritisiert und nach deren Sinn gefragt. "Wenn der Ältestenrat sich eine fünftägige Reise nach Burkina Faso und Senegal gönnt, möchten wir gerne wissen, was die Bürger davon haben", hatte der Geschäftsführer des Steuerzahlerbunds, René Quante, seine Anfrage begründet.

An der Reise hätten 22 Menschen teilgenommen, darunter Landtagspräsident Hendrik Hering und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD) sowie der Leiter der Diözesanstelle Weltkirche Bistum Trier und Personenschützer, berichtete der Landtag. Die Kosten beliefen sich auf rund 49 000 Euro, inklusive etwa 1850 Euro als CO2-Ausgleichszahlung für die Flüge. Der Ältestenrat als Leitungsorgan des Parlaments unternehme einmal in der Legislaturperiode eine Reise, zuletzt 2013 nach Israel.

Die beiden Länder - junge Demokratien - seien ausgesucht worden, weil Rheinland-Pfalz mit ihnen vielfältige ehrenamtliche Verbindungen pflege. "Terror, Armut und Flucht gehören zum Alltag der Menschen in diesem Land. Allein schon vor diesem Hintergrund von "sich eine Reise gönnen" zu sprechen, halten wir für unangebracht", heißt es in dem Antwortschreiben. Die Delegation habe hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Religion und Gesellschaft getroffen.

Ein Resultat seien mehrere Folgetreffen in Rheinland-Pfalz, etwa um den partnerschaftlichen Austausch der Parlamente zu fördern, die Demokratie zu unterstützen, den Jugendaustausch zu intensivieren und die Entwicklungszusammenarbeit zu stärken.