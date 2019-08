Mainz (dpa/lrs) - Unmittelbar vor der Schlussberatung über die Neufassung des Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz haben die kommunalen Spitzenverbände ihre Kritik wegen erwarteter Mehrkosten bekräftigt. Bei einer Verabschiedung des Gesetzes in der vorliegenden Fassung seien erhebliche Mehrkosten in dreistelliger Millionenhöhe zu erwarten, mahnten Städtetag, Gemeinde- und Städtebund sowie Landkreistag am Mittwoch. Die Verbände riefen die Fraktionen auf, ihren Bedenken Rechnung zu tragen und den Gesetzentwurf entsprechend zu ändern.