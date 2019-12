Mainz (dpa/lrs) - Solarenergie ist nach Darstellung des rheinland-pfälzischen Umweltstaatssekretärs Thomas Griese (Grüne) zur preiswertesten Energieerzeugung geworden. Eine Kilowattstunde koste nur noch etwa vier bis fünf Cent, vor zehn Jahren seien es noch 40 bis 50 Cent gewesen, sagte Griese am Freitag im Landtag in Mainz. Strom aus Kohlekraftwerken sei etwa doppelt so teuer und aus Atomkraftwerken, wie sie in England geplant seien, sogar etwa dreimal so teuer. Rund die Hälfte der Stromproduktion in Rheinland-Pfalz stamme inzwischen aus erneuerbaren Quellen. "Kaum ein Land hat einen besseren Wert."