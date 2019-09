Fronten zu Ausbaubeiträgen verhärtet: Debatte in Ausschuss

Mainz (dpa/lrs) - Im Streit um die umstrittenen Straßenausbaubeiträge sind die Fronten zwischen den im rheinland-pfälzischen Landtag vertretenen Parteien weiter verhärtet. "Straßen sind ein öffentliches Gut, und öffentliche Güter werden am besten durch Steuergelder finanziert", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Jan Bollinger, am Mittwoch im Innenausschuss des Landtages in Mainz.

Der kommunalpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Gordon Schnieder, betonte, vor allem der ländliche Raum würde von der Abschaffung der Beiträge profitieren. Denn in den Städten seien die von Anwohnern für Straßensanierungen erhobenen Beiträge eher niedriger, da die Städte auch noch von der Städtebauförderung profitieren könnten.

Sowohl AfD als auch CDU fordern das Ende der Ausbaubeiträge und wollen künftig stattdessen Landesgeld einsetzen, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise. Die rot-gelb-grüne Koalition will die Beiträge beibehalten und hat mehrfach darauf verwiesen, dass soziale Härten unter anderem durch eine wiederkehrende Form des Beitrags abgemildert werden könnten. Für wiederkehrende Beiträge hätten sich mittlerweile etwa 40 Prozent der Kommunen im Land entschieden, sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Hans Jürgen Noss. Das sei eine "vernünftige Zahl". Schnieder betonte indes, der Wert zeige, dass sich wiederkehrende Beiträge bis heute nicht durchgesetzt hätten.