Mainz (dpa/lrs) - Die FDP-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag schafft Umlaufmappen und Aktenordner ab: "Ab heute sind wir die erste papierlose Fraktion in Rheinland-Pfalz", sagte Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer am Montag in Mainz. Für die Vorbereitung von Ausschuss- und Plenarsitzungen, die Arbeit an Anträgen und auch für interne Abstimmungsprozesse nutzt die Fraktion jetzt eine Intranet-Software, auf die die sieben Abgeordneten ebenso zugreifen wie die 13 Mitarbeiter.

"Wir leben die Digitalisierung", sagte Willius-Senzer. "Wir wollen, dass die Abläufe schneller und umweltfreundlicher werden." Die neue Arbeitsstruktur soll Austausch und Kommunikation verstärken. Drei Einzelbüros im Abgeordnetenhaus wurden zu einem Großraumbüro mit PC-Arbeitsplätzen zusammengefasst, die von allen genutzt werden können - als "Clean Desk (deutsch: sauberer Schreibtisch) ohne Bildchen von Mami", wie Willius-Senzer anmerkte. Die Umstellung sei nicht ganz einfach, räumte die FDP-Fraktionschefin ein. "Aber ich werde morgen nur das iPad dabei haben und ohne Papierunterlagen zum Landtag gehen."