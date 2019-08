Mainz (dpa/lrs) - Mit einer Initiative für die Neupflanzung von vier Millionen Bäumen ist die CDU im rheinland-pfälzischen Landtag auf Kritik gestoßen. Der Vorstoß gehe an den eigentlichen Problemen des Waldes wie Dürre und Hitze vorbei, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Donnerstag in Mainz. "Es nutzt nichts, Bäume zu pflanzen, wenn sie in der Trockenheit eingehen."